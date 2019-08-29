اقتصادى: إفريقيا واليابان تربطهما علاقات اقتصادية قوية (فيديو)

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يمثل شراكة يابانية- إفريقية، موضحًا أن هناك علاقات اقتصادية قوية تربط بين القارة الإفريقية واليابان.



وأضاف "العمدة"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية تمثل زخمًا للقارة الإفريقية، وتؤدي إلى زيادة الاستثمارات وحجم التجارة، وتنوع القاعدة التصنيعية للقارة.



وأشار "العمدة"، إلى أن كل المشروعات التي تم طرحها لن تحدث إلا في إطار تكامل وربط بري بين مختلف دول القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن المشاريع التي تم طرحها موجودة على أجندة أولويات الاتحاد الإفريقي لعمل مشاريع بنية تحتية قوية للقارة الإفريقية.