قطر تجدد دعوتها للحوار مع دول المقاطعة

جددت قطر دعوتها للحوار غير المشروط مع دول المقاطعة، بهدف إنهاء الأزمة الخليجية الناشبة منذ أكثر من عامين.



وقال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، في تصريحات صحفية، إن قطر منفتحة على الحوار غير المشروط مع دول المقاطعة متى أرادت.



يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث، بعدما أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارت، البحرين، ومصر"، في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب تعاونها مع إيران ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وحددت دول الرباعي العربي 13 شرطًا لإنهاء المقاطعة العربية وسبل عودة العلاقات مع الدوحة من جديد، وفي مقدمتها التوقف عن دعم الإرهاب، وإغلاق قناة "الجزيرة" القطرية، وخفض مستوى التعاون مع إيران، بالإضافة إلى إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، فيما جددت الدوحة دعوتها للحوار غير المشروط.