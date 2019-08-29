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عالم

خبراء في ألمانيا يطالبون بالمزيد من التأهب لصد "التهديدات الهجين"

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد خبراء من الجيش وهيئات أمنية في ألمانيا ضرورة تعزيز الجهود من أجل صد "التهديدات الهجين" وحماية البنى التحتية الحيوية.

وقال وكيل وزارة الدفاع لشئون البرلمان، توماس زيلبرهورن، خلال ملتقى للخبراء المعنيين في برلين اليوم الخميس، إن النوع الجديد من الهجمات القادمة من الساحة الإلكترونية يؤكد ضرورة تكييف جميع الاحتياطات الأمنية وإعادة ترتيبها من جديد.

ويشير تعبير التهديد الهجين إلى التكتيكات الجديدة التي يلجأ خلالها المهاجمون إلى مزيد من العمليات العسكرية التقليدية والهجمات الإلكترونية والضغط الاقتصادي، وصولا إلى الحملات الدعائية الموجهة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وناقش خبراء من المجال السياسي وخبراء عسكريون وممثلون عن الهيئات المعنية هذه المشكلة خلال اليوم الثاني للملتقى المتخصص، والذي قدمت خلاله قيادات شابة في الجيش الألماني نتائج دراسة أجريت ضمن دورة في قيادة الأركان العامة.

وقال زيلبرهورن: "علينا، على الأقل، أن نكون قادرين على حماية اتصالاتنا في عصر الاتصالات".

ورأى المسئول الألماني أن هناك ضرورة لتعزيز جهود "بأبعاد فضائية" وجهود لحماية الاتصالات الكونية، وقال إن ألمانيا مضطرة في هذا السياق لتطوير قدرات لا تتوفر لديها حاليا.

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