نانسي عجرم تكشف موعد إصدار ألبومها الجديد.. وتعلق: "أنا سوبر ومان"

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنها على الرغم من كونها تحب الغناء ونشيطة وتعتبر نفسها "سوبر ومان"، لكنها لا تنسَ أننا كنت حاملًا، وأنجبت من ستة أشهر ابنتها "ليا".



وأضافت "عجرم"، خلال حوارها بمجلة "زهرة الخليج": "ومؤخرًا تساءلت بيني وبين نفسي كيف أني قادرة على القيام بواجباتي العائلية ورعاية بناتي، إضافة إلى سفري وحفلاتي وتسجيل الأغاني، لا سيما أني أحب أن يكون كل شيء في حياتي دقيقًا ومنظمًا".



وكشفت "عجرم"، عن موعد صدور ألبومها الجديد، قائلة: "كنت أفكر بإصدار ألبومي نهاية 2019، لكني وجدت أن تاريخ 2020 سيكون أجمل، لذلك ترقبوا ألبومي بداية العام المقبل".