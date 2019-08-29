ضبط 79.577 طن مبيدات منتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة بالإسكندرية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية على مكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتى (الإسكندرية، الجيزة ).



أسفرت الحملات فى مجال الثروة الزراعية عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب وبداخله ( 79،577 طن مبيدات منتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة، بمحافظة الإسكندرية.



يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل.