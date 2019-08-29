عامل بدرجة بكالريوس.. «الأزهر» يرفض تعيين حملة المؤهلات العليا بمدارسه

اجتهد كل منهم على نفسه ليصبح شخصًا مؤهلًا وفاعلًا في المجتمع، وأن يحقق الاستفادة الكاملة لغيره من الناس، إلا أن هذه الروح لم تكن كافية لمشيخة الأزهر كي تكون سبيلهم للحصول على استحقاقهم في العمل بمؤهلاتهم العليا التي عانوا للوصول إليها.



في السطور التالية، تواصلت "الدستور" مع عدد من حملة المؤهلات العليا، والذين رفض الأزهر إعطائهم الحق في تسوية درجتهم الوظيفية، ليكونوا على درجة معلم أو في إحدى الوظائف الإدارية بالمدارس الأزهرية، رغم أن تخصصاتهم بها عجز مطالبين أن يكونوا الأولى في الحصول على تلك الوظائف.



البداية كانت مع عائشة محمود، معلمة داخل إحدى المعاهد النموذجية الأزهرية بدمياط، تروي أنه تم تعيينها بمؤهل أقل من شهادتها، فهي حاملة ليسانس آداب وتربية عام 2007، ووافقت على ذلك بعدما حصلت على وعد بتعيينها على درجة أعلى تتناسب وشهادتها بعد مرور 3 شهور كفترة تدريب لها، وبالفعل تم التثبيت وعمل أوراق التسوية ولكن تم رفضها بعد التصديق على قانون الخدمة المدنية، والذي يرفض تسوية أوضاع المُعينين بالمؤهل الأقل للمؤهل الأعلى.



وتؤكد "محمود" ل"الدستور"، أنها تقدمت بعدد من الشكاوى إلى المشيخة والتنظيم والإدارة إلا أنها رُفضت بسبب إلغاء القانون لمادة التسوية قبل التعيين، رغم أننا في هذه الأزمة منذ 7 سنوات أي قبل ظهور هذا القانون إلى النور، وحتى حين طالبنا بأن نكون أول المتقدمين للمسابقات التي تعلن عنها الأزهر، لكن تم الرفض أيضًا بأنه يتم نزول المسابقات للتخصصات التي يحتاجون إليها فقط، مطالبة بالتحلي بروح القانون لتسوية أوضاعهم.



تنص المادة (76) على: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها.



مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.. وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".



ومن دمياط إلى القاهرة، انتقلنا في الحديث إلى شيماء.أ، إحدى الإداريات بمدرسة سلطان راشد الإبتدائي الأزهري بالمقطم، تقول إنها حاملة لدبلوم تربوي وقامت بتحضير الماجستير لتصبح من حملة المؤهلات العليا، ولكن قبل ذلك عندما تم تعينها كانت على درجة خدمات معاونة، إلا أنها أرادت تسوية درجتها الوظيفية فتم رفض طلبها بسبب قانون الخدمة المدنية، ورغم ذلك اكتشفت أن وزارة التربية والتعليم تقبل بالتسويات في حالة وجود عجز لديها في تخصص معين، في حين أن الأزهر حين واجهناه قال إننا نعمل أسوة بالتربية والتعليم ولكن هذا لم يحدث.



"عادل" تقول إنها اجتهدت لتصبح في مكانة أعلى وبشهادة أعلى، فمن خلال الماجستير والدورات التدريبية في الجامعة الأمريكية ومعهد القوات المسلحة لم تنجح في انتزاع حقها بتحسين درجتها الوظيفية، وكان الرد عليها: "خدي مؤهل أثناء الخدمة وبردو يا تلحقي يا لأ"، مشيرة إلى أن الوضع ليس كما يبدو لتطبيق القانون إنما "كوسة"، موضحة أن هناك بعض المناصب الإدارية في الأزهر من حملة الدبلومات.



وأكدت أنها على يقين من وجود عجز في تخصص المكتبات بالأزهر رغم ذلك فإن التسوية تم رفضها، على رغم من وجود شرط بالقانون يتيح عودة الإدارة لموظفيها حال وجود عجز في تخصصات معينة، مشيرة إلى أن هناك عجز في تخصصات تربية رياضية ورياض الأطفال والمكتبات وغيرها، والفترة القادمة لا توجد مسابقات للتقديم فيها، لافتة إلى أن رأت بعض المؤهلات العليا مثل الحاسبات والمعلومات تقتصر مهمته على تصوير الأوراق الخاصة بالمدرسة التي يعمل بها، رغم أن معلمي الحاسب الآلي أيضًا من التخصصات التي تواجه عجز.



نشرت الجريدة الرسمية في 23 مارس الماضي، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتضمن القرار، استبدال نص المادة "189" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى النص الآتي: يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بشروط.



وأوضحت تلك المادة شروطها ونذكر منها: أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.



وقبلها، في فبراير الماضي، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قرارًا بعدم جواز استحقاق موظفي الدولة لإعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا حصلوا عليها بعد قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ما يُعرف بتسوية المؤهل الأعلى.



ياسر أبو الفتوح، حالة أخرى من العاملين بالأزهر المطالبين بالتسوية، من محافظة الشرقية، يقول إنه بعد عام ونصف تم رفض التسوية لأن أوراقي مثبت بها أني مدرس علوم، في حين أنّي لأحصل على تسوية لابد أن تكون الوظيفة أخصائي تغذية، وبالفعل وافقت على ذلك على أمل التعيين، لكن المفاجأة أنه تم الرفض، بحجة أن قانون الخدمة المدنية يرفض المؤهل قبل التعيين".



"أبوالفتوح" لم ييأس وتقدم بتسوية أخرى عام 2016 بعد فتح التسويات لجميع المؤهلات قبل وبعد التعيين، إلا أنه تم تسوية زملائنا بنفس المؤهل أثناء التعيين وتم رفضنا ولم نعرف السبب.



وأوضح أنه تقدم لرفع قضيتين للحصول على حقوقهم مثل زملائهم، لكن دون جدوى، ولم نعرف سبب رفض التسوية.



وتبنى ياسر سليمان قضية زملائه في رفض تسوية أمورهم، فقال إنه في النية الذهاب إلى الدكتور أحمد الطيب في الأقصر برفقة المتضررين من هذا القرار، الذي يحرم حملة المؤهلات العليا من وضعهم في المكان الصحيح لهم، بالتالي إهدار كوادر مؤهلة نحتاج إليها، علّها تكون الوسيلة الأمثل لإيجاد حلول، ورفع الظلم عن هؤلاء.

