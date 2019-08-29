غدًا.. مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل 3100 حاج

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا الجمعة ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل٣١٠٠ حاجًا.



ومن المقرر تسيير ٧ رحلات من جدة لنقل ١٥٠٠ حاجًا، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج دولة مالى، و٩ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاجا من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ بخلاف رحلات العمل.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



كانت مصر للطيران قد بدأت الأربعاء 14 أغسطس، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية،حيث نقلت الشركة حتى الآن أكثر من 60 ألف حاج من جدة والمدينة المنورة.