أسعار الذهب ترتفع بفعل مخاوف الركود وضبابية التجارة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تأثر الشهية للمخاطرة بمخاوف الركود، بينما يتابع المتعاملونتطورات حرب التجارة الأمريكية الصينية ويرقبون البنوك المركزيةالعالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة.



كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1542.77 دولار للأوقية.



وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1552.70دولار للأوقية.



وقال نيكولاس فرابل، المدير العام في ايه.بي.سي بوليون، "الذهب يستمد القوة من الانطباع بأن المواقف التجارية تزداد تصلبا، وأن الصين من المرجح أن تصبح أقل مرونة بعد الطريقة التي غير بهاالرئيس ترامب مواقفه وتصريحاته على مدار الأيام القليلة الماضية."



وزادت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.56 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ابريل نيسان 2017.



وتقدم البلاتين 1.5 بالمئة إلى 913.86 دولار، في حين زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1485.71 دولار للأوقية.