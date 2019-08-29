كوريا الجنوبية تعلن عن موازنة ضخمة لعام 2020

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن موازنة قياسية للعام القادم قدرت بـ513.5 تريليون وون (423.7 دولار أمريكي) بهدف تعزيز اقتصادها المتباطئ إثر تعمق الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن خلافها المتصاعد مع اليابان.



تمثل الموازنة التوسعية التي أقرها مجلس الوزراء زيادة بـ 9.3% عن موازنة عام 2019، لتسجل ثاني عام على التوالي تتخطى فيه الزيادة في الموازنة معدل الـ9%.



ويتركز مقترح الإنفاق بشكل أساسي على التطوير والبحث والذي خصصت له 24.1 تريليون وون على حدى في عام 2020، بزيادة بـ17.3% عما خصص له في عام 2019. وتعد الزيادة الأكبر في القطاع المعني منذ عقد كامل.



وتهدف الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير إلى توطين صناعة المواد الرئيسية وقطع الغيار والمعدات لتقليل اعتماد البلاد على الوارادت ذات الصلة من اليابان، بالإضافة إلى ضمان محركات نمو جديدة لرابع أكبر اقتصاد في آسيا في قطاعات متعددة من ضمنها الذكاء الاصطناعي والصحة الحيوية وسيارات المستقبل وخدمات شبكات الجيل الخامس.



يذكر أن طوكيو فرضت في يوليو الماضي قيودا على صادراتها من المواد الأساسية لصناعة أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية. وفي أعقاب ذلك، استكملت قيودها بتدابير جديدة حيث أزالت كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم في خطوة انتقامية لقرارات المحكمة العليا بسيئول في قضايا العمل الجبري لليابان إبان زمن الحرب.



وتزايد القلق حول إمكانية أن تلقي القيود بظلالها على الشكوك المحيطة باقتصاد البلاد وأن تثقل من أعبائه، حيث أنه يعاني بالفعل من تراجع في الصادارات منذ ديسمبر من العام الماضي.



وقد صرح وزير المالية والاقتصاد "هونغ نام كي" مؤخرا أنه سيكون من الصعب على اقتصاد البلاد تحقيق هدف النمو المتوقع له هذا العام والذي يتراوح مابين 2.4 و2.5% والذي عُدل سابقا من 2.6 و2.7% المتنبأ بهما في ديسمبر العام الماضي، مشيرا إلى ما يواجه الاقتصاد المحلي من صعوبات بما في ذلك ما يشمل الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وقيود التصدير اليابانية.



ويشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1.1%، بعد انخفاض المعدل في الربع الأول بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي بشكل مفاجئ. وذلك تأثرًا بانخفاض أسعار أشباه الموصلات التي تعد واحدة من الصادرات الرئيسية للبلاد، بالإضافة إلى تراجع حجم الاستثمار في المنشآت وضعف الطلب من الصين.



وبدوره، خفض بنك كوريا من سعر الفائدة بربع نقطة لتبلغ 1.5% الشهر الماضي، معللًا ذلك بسوء الأوضاع الخارجية. كما قام بتقليص توقعاته للنمو في العام الجاري إلى 2.2% بدلا من التوقعات السابقة والبالغة 2.5%.



ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مجددا خلال هذا العام.



هذا وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الكلية يتوقع أن تزيد بمقدار 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 482 تريليون وون في 2020، وأنها تخطط إلى طرح سندات حكومية بقيمة 60.2 تريليون وون لسد العجز.



ويتوقع أن يبلغ العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.6% العام المقبل، مقارنة بـ1.9% في عام 2019. في حين يتوقع أن تزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.8% مقارنة بـ7.1 سجلتها العام الماضي.



وبموجب مقترح الموازنة، تم تخصيص 23.9 تريليون وون لتعزيز الصادرات والاستثمار وللمساعدة في إنشاء مزيد من الشركات الناشئة ورعاية الشركات أحادية القرن - تعبير يشير إلى الشركات الناشئة التي يتخطى رأس مالها المليار دولار.



وقد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في وقت سابق من العام الجاري عن خطته الطموحة لزيادة عدد الشركات الكورية الناشئة أحادية القرن إلى 20 شركة بحلول عام 2020 من الست شركات الموجودة حاليا.



يشمل مقترح الموازنة أيضا على 22.3 تريليون وون لتطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية بالإضافة إلى بناء المكتبات والمراكز الرياضية والثقافية العامة.



وخصصت الحكومة 25.8 تريليون وون لخلق فرص عمل جديدة، بزيادة كبيرة عن العام الماضي وصلت نسبتها إلى 21.3%. ويشير هذا إلى جهود الحكومة لخلق مزيد من فرص العمل وسط بيانات مخيبة للأمال في الأشهر الماضية عن الوظائف الجديدة بالبلاد، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية السيئة.



ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى 4% في يونيو الماضي، وهو أعلى معدل منذ يونيو عام 1999. وزاد معدل بطالة الشباب - ما بين الـ15 و29 عاما - إلى 10.4% في يونيو بدلا من 9% مسجلة في العام السابق.



وخصصت الحكومة 50.2 تريليون وون للنفاقات العسكرية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وتعد هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها النفقات المخصصة للدفاع حاجز الـ50 تريليون وون.



وتشمل التعزيزات العسكرية لكوريا الجنوبية إضافة 40 مقاتلة من نوع F-35A من الولايات المتحدة بحلول عام 2021. وحتى الآن تسلمت كوريا الجنوبية 6 مقاتلات من النوع المذكور سلفا.



تزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بإطلاق الشمال لصواريخ والمقذوفات في الفترة الأخيرة.



وعلى الرغم من ذلك، خصصت كوريا الجنوبية 5.5 تريليون وون لمشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين والدبلوماسية العامة ومشاريع المساعدات الرسمية للبلاد الناشئة بزيادة بنسبة 9.2% مقارنة بعام 2019.



وتخطط الحكومة أيضا لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والرفاهية والعمل بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 181.6 تريليون، لتستحوذ بذلك على نصيب الأسد من إجمالي الموازنة.



وفي قطاع التعليم، اقترحت الحكومة إنفاق 72.5 تريليون العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة عن عام 2019 بـ2.6%، وتهدف الزيادة جزئيا إلى تغطية التعليم المجاني التدريجي لطلاب الثانوية.



ومن المخطط أن يغطي التعليم المجاني نفقات تعليم طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي في عام 2020 ليتسع بعد ذلك ويشمل كافة صفوف المرحلة الثانوية في 2021.



وحددت الموازنة المقترحة 8.8 تريليون وون للإنفاق على المشاكل البيئة وعلى وجه الخصوص مواجهة تلوث الهواء بالغبار الناعم، ويعد الرقم زيادة عن العام الماضي بـ19.3%.



فلقد أثارت مشكلة الغبار الناعم، الكثير من القلق على مستوى البلاد كافة نظرا للمشاكل الصحية التي قد تنجم عنه حيث يتسبب في بعض الأمراض التنفسية وإضعاف جهاز المناعة.



ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة للبرلمان الوطني يوم الثلاثاء لاعتمادها في موعد أقصاه 2 ديسمبر.



الجدير بالذكر أنه يشترط حضور 149 نائبا على الأقل من أصل 297، ليتم التصويت على مقترح ما في جلسة برلمانية. ويجب أن يحصل المقترح على أغلبية الأصوات بحد أدنى 75%، ليتم إقراره، وذلك وفقا لإجراءات البرلمان الكوري.



مع العلم أن الحزب الديمقراطي الحاكم يمتلك 128 مقعدا بالبرلمان في حين يحوز حزب المعارضة الرئيسي - حزب كوريا للحرية - 110 مقاعد، وتعود الـ59 مقعدا المتبقية إلى أحزاب معارضة الأقلية والنواب المستقلين.