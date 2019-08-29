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رياضة

بطولة فرنسا: سان جرمان في ضيافة متز من دون قوته الهجومية الضاربة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يحل باريس سان جرمان من دون قوته الهجومية الضاربة المؤلفة من الثنائي كيليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني المصابين ضيفا على متز الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وأغلب الظن بان النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن المباراة أيضا وسط تقارير عن قرب عودته الى صفوف برشلونة الاسباني قبل اقفال باب الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل علما بانه لم يخض اي مباراة في صفوف فريقه هذا الموسم خوفا من اصابة قد تعرقل عملية انتقاله.

واصيب ثنائي خط الهجوم في المباراة ضد تولوز الاسبوع الماضي حيث خرج كافاني (32 عاما) في الدقيقة 16 ومبابي في الدقيقة 66.

وأكد نادي العاصمة الفرنسية أن مبابي سيغيب لأربعة أسابيع، بينما سيبتعد كافاني عن الملاعب لثلاثة أسابيع مشيرا الى ان الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعبان، أظهرت إصابة على مستوى الورك الأيمن لكافاني وتمزقًا في العضلية الخلفية للفخذ الأيسر لمبابي.

ويعتبر غياب المهاجمين نكسة كبيرة لسان جرمان لان مبابي كان هداف الدوري الموسم برصيد بتسجيله 33 هدفا في حين سجل كافاني 18 هدفا علما بانه غاب حوالي الشهرين عن الملاعب في القسم الثاني من الدوري لاصابة بتمزق عضلي في الفخذ.

كما ان المهاجم الاوروجوياني هو افضل هداف في تاريخ باريس سان جرمان برصيد 195 هدفا في مختلف المسابقات بينها 136 في الدوري.

وسيعول مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل بالتالي على المهاجم الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ الذي حل بدلا من كافاني ضد تولوز ونجح في تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز صريح لفريقه 4-صفر، على ان يشرك الأرجنتيني انخل دي ماريا والاسباني بابلو سارابيا على الجناحين.

ولم تكن بداية سان جرمان مثالية هذا الموسم لانه خسر مبكرا امام رين في الجولة الثانية علما بان الاخير، بطل كأس فرنسا الموسم الماضي، يتصدر بالعلامة الكاملة بفارق ثلاث نقاط عن كل من ليون وسان جرمان.

ويسعى ليون الى استعادة نغمة الفوز بعد خسارته في الجولة الثالثة امام مونبلييه صفر-1 علما بانه خاض 40 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه المالي يوسف كوني عندما يستضيف نيس.

واستهل ليون الموسم بقوة اذ عاد من موناكو بفوز لافت بثلاثية نظيفة، قبل ان يدك شباك انجيه بستة اهداف نظيفة.

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