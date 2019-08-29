"الشباب والرياضة" بالوادي الجديد تنظم ندوة عن التنمية المستدامة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية للفتيات والطلائع بمركز شباب مدينة الداخلة، عن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



بحضور 100 شاب وفتاة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وبهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وتنفيذ الإدارة المركزية للمسروعات وتدريب الشباب.



استهدفت الندوة معرفة أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة باسم الأهداف العالمية، وهي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار، وهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر والكوكب.



لهذا تم إدراج فعاليات أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات برنامج القيادة الشبابية YLP، وهو مبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP Egypt بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مركز دندرة الثقافي ومؤسسة سوريانا.



تساهم هذه المبادرة في إطلاق إمكانات الجيل القادم من القادة وصناع التغيير والمبتكرين الاجتماعيين الذين سيصنعون التغيير في المنطقة العربية خلال السنوات القادمة.



وأكد محمد سنوسي، محاضر الندوة، على أهمية التعرف على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر SDGs، وما هي استراتيجية 2030 ورؤية مصر للأهداف، وكيف تكون صاحب دور فعال في تحقيق هذه الأهداف في مجتمعك.