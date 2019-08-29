الليلة.. "سينما نجيب محفوظ" بقصر سينما جاردن سيتي

في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي "نجيب محفوظ"، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الثامنة مساء اليوم الخميس، بقصر السينما بجاردن سيتي، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، تستعرض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل.



ومن المقرر أن تستضيف الندوة الكاتب الكبير يوسف القعيد، الفنان عزت العلايلي، السيناريست مصطفى محرم، الفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم.



ويعقب الندوة عرض فيلم "أهل القمة" قصة الأديب الكبير، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج علي بدرخان، بطولة كل من سعاد حسني، نور الشريف، وعزت العلايلي.