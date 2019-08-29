"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين القادمين (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس يشهد انخفاضًا من درجة إلى درجتين لتسجل خلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى أن الرطوبة ستظل مرتفعة، مما يشعر المواطنين بارتفاع حرارة الطقس.



وأضاف "عبدالعال"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن هناك نشاط في الرياح شمال وجنوب الصعيد، وأيضا جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة في البحر الأحمر.



وأشار إلى اعتدال حالة البحر المتوسط، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، لافتًا إلى أن الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.