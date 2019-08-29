"أموك" تقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 25 قرشا للسهم

اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح العام المالي 2018-2019، بواقع 25 قرشًا للسهم.



وقالت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الخميس، إنه من المقرر عرض مقترح التوزيعات على الجمعية العامة العادية للشركة.



وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 69.7 بالمائة خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، وبلغت 450 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي إلى 14.66 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 14.03 مليار جنيه في العام المالي السابق له.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.29 مليار جنيه، موزعًا على 1.29 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.