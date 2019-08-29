"الحرية المصري" يعقد ندوة تثقيفية عن صحة المرأة

عقدت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري بعابدين، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، ندوة تثقيفية عن صحة المرأة واهمية تنظيم الاسرة وما يعود به على المرأة وبيتها بشكل خاص، وعلى المجتمع بشكل عام.



حضر الندوة الدكتورة جيهان بيومي، امينة المرأة بالحزب، فايزة مصطفى امينة المرأة بعابدين، وامناء المرأة على مستوى محافظة القاهرة، وادارت الندوة منال شحاتة، مدير تنظيم الاسرة، وجيهان عبد الرازق مديرة التثقيف الصحي.



وقال "القواس" عقب الندوة، إن الحزب يهدف إلى دعم المرأة وتأهيلها في مختلف المجالات السياسية من اجل ان تشارك بجميع المحافل الانتخابية، وحتى تكون قادرة على هذا يجب أن تكون بصحة جيدة وأن تعي جيدًا ضرورة الحفاظ على صحتها وصحة ابنائها ولذلك نهتم بمثل هذه الندوات التي تستهدف رفع المستوى الثقافي الصحي لدى جميع النساء.





فيما أكدت جيهان بيومي، أن الحزب سينظم عددا من الندوات التثقيفية في عدد من المحافظات، خاصة وان مثل هذه الندوات تحظى بتفاعل كبير ومردود لدى المرأة المصرية.