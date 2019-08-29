بدء تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة السبت
الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:29 ص
إسراء جمالطباعة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لعام 2018/2019 لتسجيل رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.
وأضافت الوزارة أنه يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة.
كما يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.
وأضافت الوزارة أنه يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة.
كما يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.