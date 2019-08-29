بدء تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة السبت

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لعام 2018/2019 لتسجيل رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.



وأضافت الوزارة أنه يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة.



كما يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

