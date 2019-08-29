استقالة هونيس من بايرن ميونخ يتصدر صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، والتي جاء على رأسها الاستقالة الوشيكة لأولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ.



وألقت صحيفة "آبندزوتنج" الضوء على استقالة أولي هونيس المحتملة من منصب رئيس نادي بايرن ميونخ، والذي قد يعلنها اليوم خلال اجتماع المجلس الإشرافي، لينهي رحلة دامت 40 عامًا داخل النادي.



أما صحيفة "إكسبريس كولن" فقد جاءت بعنوان "أسطورة جلادباخ يحتفل مع الجماهير"، في إشارة لتواجد لوثار ماتيوس، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن الأسبق، وسط جماهير النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.



بينما حمل غلاف صحيفة"هامبورج آبندبلات" عنوان "القتال من أجل الحقيقة"، في إشارة للجدل الدائر حول هوية باكيري جاتا، مهاجم هامبورج، المتهم بتزوير هويته وعمره عند دخوله ألمانيا قبل 4 سنوات.



وخرجت صحيفة "برلينر مورجن بوست" بعنوان "إعادة الاتحاد مع الأصدقاء القدامى"، في إشارة لعودة نيفين سوبوتيش، مدافع يونيون برلين، للقاء زملائه وأصدقائه السابقين في بوروسيا دورتموند، عند مواجهة الفريقين، السبت المقبل، في الدوري الألماني البوندسليجا.