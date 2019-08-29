اليوم.. كوريا الشمالية تعقد جلسة للبرلمان الوطني

تعقد كوريا الشمالية الجلسة الثانية للعام الجاري من مجلس الشعب الأعلى الـ14 وهو المسمى الرسمي للبرلمان الوطني للبلاد، اليوم الخميس في بيونج يانج.



ومن المعتاد أن تعقد بيونج يانج جلسة دورية لمجلس الشعب الأعلى مرة واحدة سنويا في أبريل، وتضع فيها المبادئ الأساسية لسياسات الدولة وتعين كبار المسؤولين وتصادق على الميزانية الوطنية وغيرها.



وسبق أن عقد الشمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب الأعلى الـ14 في يومي 11 و12 من أبريل الماضي.



وألقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أول كلمة له بالمجلس منذ توليه زمام السلطة في الجلسة المنعقدة في أبريل الماضي، وطرح خلالها السياسات الداخلية والخارجية ومستقبل الدولة منذ انهيار قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ومن ضمنها موقف البلاد من المباحثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة والعلاقات الثنائية بين الكوريتين.



وفي هذا السياق، تلتفت الأنظار حول جدول أعمال الجلسة التي دفعت الشمال إلى عقد جلسة جديدة بالعام الجاري بعد مرور 4 أشهر من الجلسة الأخيرة.



علما بأن كوريا الشمالية اعتادت عقد جلسة واحدة للمجلس في العام منذ تولي كيم قيادة البلاد باستثناء عامي 2012 و2014 اللذين عقدت فيهما جلستين.



ويشار إلى أن الجلسة الثانية تأتي في أعقاب انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



في حين، أعلن ترامب أن كيم أطلعه في رسالة بعث بها إليه، أنه يرغب في استئناف المحادثات النووية فور انتهاء التدريبات المشتركة، ولكن تلك المحادثات لم تجرى بعد.



وتتوجه الأنظار إلى مشاركة كيم في الجلسة الثانية، والرسالة التي يرغب في إيصالها من خلال حضوره.



وكان كيم قد شارك في 7 جلسات لمجلس الشعب الأعلى من أصل 10 جلسات منعقدة منذ عام 2012، وغاب عن 3 جلسات - سبتمبر عام 2014 وأبريل عامي 2015 و2018 - عندما تركزت الجلسات على السياسات الداخلية.



يذكر أن كيم اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع بانمونجوم في يونيو الماضي على استئناف المفاوضات على مستوى العمل والتي توقفت بعد قمتهما الثانية في هانوي بفيتنام في فبراير الماضي والتي فشلا فيها في التوصل إلى اتفاق.