67159 مخالفة رادار خلال شهر

قامت الإدارة العامة للمرور بتنفيذ العديد من الحملات المرورية الميدانية المتنوعة على كافة الطرق السريعة خاصة طرق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى"، "طريق وادى النطرون – العلمين"، "طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى"، لتحقيق الإنتشار المرورى وضبط حركة السير على تلك الطرق.



أسفرت خلال شهر يوليو الماضى عن تحرير 67159 مخالفة رادار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجارى إستمرار الحملات.