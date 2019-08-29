وزير التعليم يوافق على إدراج مدرسة الميمون الغربية بخطة الهيئة

حصل النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن إحلال وتجديد جزئى بمدرسة الميمون الإبتدائية الغربية، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.



وأكد النويشى، أن وزير التربية والتعليم، قد قام ببحث الموضوع مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتى أفادت بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ببنى سويف لعمل إحلال جزئي بالمدرسة لتصل لعدد 13 فصلًا للوصول بعدد فصول المدرسة 42 فصلًا، وقد تم إدراجها بخطة الهيئة التنفيذية، وجار تجهيز المستندات للطرح، لإستيعاب الكثافة.



جدير بالذكر أن النائب بدوى النويشى، قد تقدم بطلب إحاطة، موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن احلال وتجديد جزئى لمدرسة الميمون الإبتدائية الغربية، رقم تعريفى 2203562، بتاريخ 13 ديسمبر لعام 2018، وذلك لإستيعاب الكثافة الطلابية.