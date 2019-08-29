أمين "الحركة الوطنية" بالمنوفية يلتقي رؤوس العائلات بأشمون وسنتريس

التقى طارق جعفر، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بالمنوفية، برؤوس العائلات بمركز أشمون وسنتريس وسبك الأحد.



كما التقى طارق جعفر كوادر وأعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية ومجموعة من الشخصيات العامة.



ورافقه خلال الزيارة الأمين العام المساعد المهندس ابراهيم دندش، اللواء اشرف والي أمين الشئون البرلمانية بالمحافظة، المهندس صابر الجنزوري أمين الشئون الفنية والثقافية بالمحافظة، عبد الوهاب علام عضو هيئة مكتب امانة قويسنا، محمد جعفر عضو امانة قويسنا، وكان في استقبالهم هاني الشوربجي أمين مركز وبندر اشمون وهيئة مكتب الحزب بأشمون.