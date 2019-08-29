العثور على سائق مقتول داخل منزله بالشرقية

أبلغ أهالى عزبة الشيخ سعد، دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، عن العثور على سائق مقتولا داخل منزله، وبحضور قوة من الشرطة لمكان البلاغ تبين وجود شبهة جنائية.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بعزبة الشيخ سعد دائرة مركز بلبيس، بالعثور على "س.س.أ" 59 سنة سائق بالمعاش، جثة هامدة داخل منزله.



وانتقلت قوة من مركز شرطة بلبيس، برئاسة مأمور المركز، ورئيس مباحث المركز، وتبين وجود شبهة جنائية في وفاته، وتكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف غموض الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.