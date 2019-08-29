قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي 24 ساعة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لمدة 24 ساعة، بسبب الأعياد اليهودية.



وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل، رائد مسودة، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل، مضيفا أن المستوطنين نصبوا خياما في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي.



ويأتي هذا الإغلاق ضمن سلسة من الاعتداءات الممنهجة بحق هذا الإرث الديني والتاريخي لتحقيق مخطط الضم والتهويد الكامل للحرم الإبراهيمي الشريف، وتكرر سلطات الاحتلال إغلاق المسجد لما یقرب من عشر مرات في العام تحت ذریعة الأعیاد الیھودیة، في محاولة لاستباحة كل المقدسات الإسلامیة في فلسطین.