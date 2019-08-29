أمن الجيزة يضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالجيزة وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.



أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حيازة (عنصر إجرامى - سبق إتهامه فى 8 قضايا "سلاح، مخدرات، إيصال أمانة، تبديد، ضرب" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (بندقية آلية، بندقية خرطوش محلى الصنع، فرد خرطوش، رشاش صوت، 164 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 قطعة سلاح أبيض، 9 عصى مختلفة الأشكال والأحجام، 2 سوط "كورباج"، قيد حديدى، قبضة من البلاستيك المقوى، 2 قناع) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إقتنائها وإستخدامها فى التشاجر.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.