ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن بالسلام
الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:21 ص
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمه من ضبط ٣ أشخاص كونوا تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالسلام.
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص عاملَين وعاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب
تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" مهندس كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالإضافة إلى ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحد المتهمين.
وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير امن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص عاملَين وعاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب
تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" مهندس كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالإضافة إلى ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحد المتهمين.
وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير امن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.