ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن بالسلام

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمه من ضبط ٣ أشخاص كونوا تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالسلام.



فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص عاملَين وعاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" مهندس كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالإضافة إلى ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحد المتهمين.



وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير امن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.