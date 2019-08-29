جهاز العاشر: تطوير المحور الرئيسي وميداني "الكفراوي والرواد"

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، أنه جار حاليًا تنفيذ أعمال تطوير المحور الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، وميداني الكفراوي والرواد، وكذا أعمال تطوير التقاطعات بطريق أبوبكر الصديق بمركز المدينة.



وأضاف أن أعمال التطوير تشمل توسعة الطريق ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمحور الرئيسي، وتنفيذ أعمال الزراعة والإنارة ونوافير المياه بميادين الكفراوي والرواد بالمدينة، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفاتٍ إلى مسئولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة، وكذا إزالة كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة وتطوير المدن الجديدة، وكذا في إطار المتابعة الدورية لإنهاء المشروعات التي يجري تنفيذها بتلك المدن.