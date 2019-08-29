ورش متنوعة ومسابقات بـ"ثقافة القليوبية"

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة شبرا شهاب مسابقة قراءة حرة للأطفال، ونظمت مكتبة باسوس ورشة رسم لشعار محافظة القليوبية.



كما عقد بيت ثقافة طوخ ورشة حكي لقصص السندباد الصغير بالتعاون مع حضانة صناع الحياة، وناقش قصر ثقافة كفر شكر كتاب "على هامش السيرة" تأليف طه حسين والذي يتناول ما قدّمه طه حسين للثقافة العربية ولآدابها من قيمو فكرية رفيعة المقام ومن إسهام أدبي ونقدي وتنويري.



وأقام قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة نسيج بسيط، بجانب ورشة قراءة لقصة "صفارة مشمش"، كما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة عن إدراج صورة وتنسيقها ببرنامج الوورد، ونظّم بيت ثقافة سنديون ورشة رسم للأطفال أعقبها مسابقة لاختيار أجمل رسمة بالتعاون مع سمارت هاوس أكاديمي.



وفي سياق متصل نظم بيت ثقافة أبو زعبل مسابقة لاختيار أجمل رسمة، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة للأطفال حول التعامل السليم مع أقرانهم من الأطفال ذوي القدرات الخاصة.



ونظم قصر ثقافة الطفل ببنها في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، حفلا تضمن فقرة تنورة تراثية للأطفال تدريب عماد عبدالحميد، وفقرة إلقاء شعر، وأعقبها ورشة رسم ومسابقة لاختيار أجمل رسمة ثم ورشة ماسكات ورقية ورسم على الوجه.