التعاون الأوروبي يدين اعتقال الصحفيين فى تركيا

أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم عن قلقها بشأن الاعتقالات الأخيرة للصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات العامة في تركيا.



وقال المنظمة - التي تتخذ من العاصمة النمساوية مقرا لها في بيان لها اليوم الخميس - إن هارلم ديزير ممثلها المسؤول عن حرية الإعلام شدد على رفضه الاعتقالات الأخيرة للعديد من الصحفيين في تركيا في أعقاب المظاهرات العامة في مختلف المدن التركية بعد إقالة العديد من رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا.



وأشار البيان إلى تشديد المنظمة على ضرورة ضمان تمتع الصحفيين بظروف عمل آمنة في جميع الأوقات بما في ذلك أثناء تغطية الاحتجاجات ويجب ألا يُسجن أي صحفي انتقاميًا بسبب عمله.



