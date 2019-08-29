بوكا جونيورز يصعد للدور قبل النهائي بكأس ليبرتادوريس

تأهل فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس عقب تعادله سلبيا مع ليجا دي كويتو الإكوادوري فجر اليوم الخميس في إياب دور الثمانية من البطولة.



وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الإكوادور انتهت بفوز بوكا جونيورز بثلاثة أهداف نظيفة ليصعد للدور قبل النهائي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 صفر.



كما تأهل فلامنجو البرازيلي للدور قبل النهائي بعد تعادل 11 مع مضيفه إنترناسيونال البرازيلي 11.



وتقدم إنترناسيونال بهدف سجله رودريجو أوليفيرا ليندوسو في الدقيقة 62 وتعادل جابريييل باربوسا في الدقيقة 85.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب فلامنجو انتهت بفوز فلامنجو 2 صفر، ليصعد للدور قبل النهائي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 1.