تجديد حبس عاطل لحيازته 21 قطعة حشيش بالسلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل لحيازته 21 قطعة حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهم "حمدى. م" 30 سنة عاطل، عثر بحوزته على 21 قطعة حشيش قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة السلام، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، بغرض ترويجها والكسب الغير مشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لضباط قسم شرطة السلام أول تفيد بقيام عاطل بترويج مخدر الحشيش بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول من ضبطه وبحوزته 21 قطعة حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.