امباكت مونتريال يتقدم على فانكوفر وايتكابس بالدوري الأمريكي

فاز فريق امباكت مونتريال على ضيفه فانكوفر وايتكابس 2 1 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي لكرة القدم.



سجل هدفي امباكت مونتريال دونيل هينري، لاعب فانكوفر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35 وماكسيميليانو أوروتي الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما سجل هدف فانكوفر وايتكابس اللاعب يوردي ريينا في الدقيقة 17.



ورفع امباكت مونتريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن بالمجموعة الشرقية، وتوقف رصيد وايتكابس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر بالمجموعة الغربية.