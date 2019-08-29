السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة

ألتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش مؤتمر التيكاد.



وتشمل أنشطة قمة التيكاد السابعة عددًا من المحاور والأنشطة المهمة من بينها انعقاد الدورة الثانية لندوة القطاعين العام والخاص حول البنية التحتية عالية الجودة بين اليابان وإفريقيا، تنظمها وزارة التهيئة الترابية والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بمشاركة 14 دولة أفريقية من بينها مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار وأثيوبيا وغانا.



وكان الرئيس السيسي، استقبل صباح اليوم في مدينة يوكوهاما، هيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.



وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.



وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين اليابانيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع اليابان في المشروع القومي المصري الخاص بوسائل المواصلات والنقل العام التي تعمل بطاقة الغاز وكذلك قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.