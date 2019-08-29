صبري الهمص: أرحب بالمشاركة في الأعمال الفنية المصرية

أعرب الفنان صبري الهمص، الشهير بـ "سيد شعلة" في فيلم "همام في امستردام"، عن سعادته بفوز ابنه "شادي" في فيلم قصير بمهرجان الجونة، لافتًا إلى حزنه لعدم حضورهما تلك اللحظة.



وأعلن "الهمص"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، ترحيبه بالمشاركة في الأعمال الفنية المصرية، متمنيًا دعوة المهرجانات المصرية له من أجل حضورها، وزيارة مصر.



وأشار "الهمص"، إلى أنه اقترح على المجلة الهولندية التصوير مع أبنائه بـ "الجلاليب"، رغبة منه في الظهور بصورة مصرية أصيلة، لافتًا إلى أنه يقوم بتشجيع أصدقائه من هولندا لزيارة مصر، نتيجة للتطور الكبير في مصر، والأماكن السياحية العظيمة بها.