تجديد حبس المتهمين بسرقة أغراض المواطنين من السيارات بالشروق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر تجديد حبس عاطلين لسرقتهم أغراض المواطنين من السيارات بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم "فادى ع" 24 سنة، "إبراهيم ع" 27 سنة عاطلين، اعترفا بسرقتهم لأغراض المواطنين من السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتمكنا من سرقة جهازي موبايل، لاب توب، 3 ساعات.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق تفيد بسرقة أغراضهم الشخصية من السيارات، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.