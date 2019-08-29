صبري الهمص يكشف تفاصيل ظهوره بعد مرور 20 عامًا

كشف الفنان صبري الهمص، الشهير بـ "سيد شعلة" في فيلم "همام في امستردام"، عن كواليس حواره مع مجلة "الفولكس كرانت" الهولندية، وظهوره مجدًا بعد مرور 20 عامًا على الفيلم.



وقال "الهمص"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إنه يعيش في هولندا منذ 40 عامًا، وعمل بالتمثيل بعد تواجده بـ 5 سنوات، عقب الانتهاء من دراسته في معهد التمثيل بهولندا.



وأضاف "الهمص"، أنه عندما عمل بفيلم "همام في امستردام" عرض عليه العودة إلى مصر، والعمل بالتمثيل فيها، ولكنه لم يستطع أن يترك هولندا.



وأشار "الهمص"، إلى أن لديه 4 أبناء، تربوا تربية فنية، حيث اتجه "شادي" إلى التمثيل، و"شاهين" للإخراج، و"أشجان" للكتابة السينمائية، أما "فيروز" فما زالت في المرحلة الإعدادية، لافتًا إلى أنه كان حوار شيق وشخصي جدًا أكثر مما تصور.