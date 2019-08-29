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اقتصاد

النفط يتراجع بفعل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انخفضت أسعار النفط يوم الخميس للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعدما أبدت ماري دالي رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع خام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 60.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش، بينما نزل الخام الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 % إلى 55.60 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط نحو 1.5 % في الجلسة السابقة.

واجهت أسعار الخام ضغوطا بفعل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.

وقالت دالي يوم الخميس إنها تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بزخم "قوي"، لكن الضبابية وتباطؤ النمو العالمي يؤثران عليه.

وتجاهلت السوق انخفاضا كبيرا في المخزونات الأمريكية التي نزلت الأسبوع الماضي عشرة ملايين برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 2.1 مليون برميل.

وارتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة أيضا بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 12.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس.

وخفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط حتى نهاية العام، وعزا ذلك إلى ضعف الآفاق الاقتصادية والطلب وارتفاع الإنتاج الصخري الذي قد يبدد أثر جهود أوبك الرامية لدعم السوق.

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