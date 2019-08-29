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تكنولوجيا

الصين تكشف عن تدابير جديدة لتعزيز أمن الإنترنت الصناعي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت السلطات الصينية سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن الإنترنت الصناعي في البلاد.

وتخطط البلاد لإنشاء نظام أمن كامل وموثوق به للإنترنت الصناعي بحلول عام 2025، وفقا لمبدأ توجيهي صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتسع وكالات حكومية أخرى.

وباعتبارها جيل جديد مهم من تكنولوجيا المعلومات، فإن الإنترنت الصناعي يوفر أساسا للتحول الرقمي والانترنت والذكاء وترقية الصناعة التحويلية.

ووفقا للمبدأ التوجيهي، قررت الصين تنمية مجموعة من الشركات ذات التكنولوجيا الأساسية والقدرة التنافسية في سوق أمن الإنترنت الصناعي، وتطوير منتجات وحلول السلامة أمنية رائدة ليتم اختبارها في قطاعات مثل السيارات والمعلومات الإلكترونية والطاقة.

وذكر المبدأ أنه يجب تعزيز الابتكار التكنولوجي لأمن الإنترنت الصناعي من خلال تطوير بحوث الأمن، وتشجيع الهيئات المهنية والمعاهد والمؤسسات على بناء مختبرات أمن، واستخدام تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتلة وغيرها من التقنيات الجديدة لتحسين مستوى حماية أمن الشبكات.

ودعا المبدأ أيضا إلى وضع معايير أمن الإنترنت الصناعي في مجالات رئيسية مثل معدات الإنترنت الصناعية والمنصات والبيانات، وشجع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على المشاركة في هذه الخطوة.

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