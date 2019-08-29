تسليم ناقلة كبيرة ذكية للنفط بشمال شرقي الصين

سلمت مجموعة داليان المحدودة لصناعة بناء السفن، اليوم الخميس، ناقلة نفط خام ذكية كبيرة للغاية تدعى "نيو فيجن" في مدينة داليان الساحلية بمقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين.



وتعتبر هذه الناقلة الثانية من نوعها في العالم حيث تصل حمولتها إلى 308 آلاف طن.



وذكرت شركة الصين لصناعة بناء السفن أن الناقلة الذكية الجديدة هو الثانية من نوعها في العالم والتي صنعتها شركة داليان المحدودة لصناعة بناء السفن بعد ناقلة "نيو جيرني" التي تم تسليمها يوم 22 يونيو الماضي.



ويبلغ طول ناقلة "نيو فيجن" 330 مترا وعرضها 60 مترا. ويصل الحد الأقصى للغاطس الذي يحدد أدنى حد لعمق المياه الذي يمكن للسفينة التنقل فيه بسلامة الى 21.5 متر وتبلغ سرعتها المصممة 15.7 ميل بحري في الساعة.



ويمكن النظام الذكي ناقلة "نيو فيجن" من تحقيق الملاحة التلقائية المساعدة والإدارة الذكية للبضائع السائلة والإدارة المتكاملة لكفاءة الطاقة وتشغيل المعدات وصيانتها والقيام بالاتصالات بين السفينة والساحل.



واجتازت الناقلة أيضا الاختبار الذي تم فيه التحقق من نظام صنع القرار المساعد في تجنب الاصطدام في المياه المفتوحة.



وتلقت مجموعة داليان المحدودة لصناعة بناء السفن 26 طلبا لصنع سفن كبيرة الحجم وتم تسليم 25 منها. ومن المتوقع أن يتم تسليم ناقلة نفط خام كبيرة للغاية قيد البناء في شهر نوفمبر القادم.