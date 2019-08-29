تقوده سيدة.. إحالة تشكيل عصابي لسرقة الشقق بمدينة نصر للمحاكمة

قررت نيابة مدينة نصر الكلية، إحالة تشكيل عصابي تقوده سيدة للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بسرقة المساكن بمدينة نصر.



وكشفت التحقيقات ان المتهمين ابتكروا أسلوب متطور من خلال كسر باب الشقة واستبدل الـ "كالون" بآخر، ومن ثم الحصول مشغولات ذهبية ومجوهرات، وتبين من التحريات أن المتهمين طوروا أنفسهم وأصبح لديهم القدرة على فتح الكالون فى وقت قصير، وسرقة المنزل في أقل من 10 دقائق، وتابعت التحريات قيام المتهمين بالصعود لاستكشاف الشقق التي يتم سرقتها، ومن ثم يتم التخطيط لسرقتها وتغيير الكالون.



وتمكن مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من سيدة و4 عاطلين، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب (كسر الباب).



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (صاحب محل للمشغولات الذهبية - مقيم بالجيزة، صائغ بذات المحل - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج).



‌وبإرشادهم تم ضبط شاشة (LCD) وهاتف محمول، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأشخاص لا يمكنهم الإرشاد عنهم.



وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.