درجات الحرارة المتوقعة اليوم (فيديو)

الغردقة: 38 درجة





استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.ويرصد لكم موقع "الدستور" درجات الحرارة المتوقعة:القاهرة: 36 درجةطنطا: 37 درجةالإسكندرية: 32 درجةمطروح: 32 درجةالسلوم: 34 درجةبورسعيد: 32 درجةالإسماعيلية: 37 درجةدمياط: 31 درجةالسويس: 36 درجةالعريش: 33 درجةشرم الشيخ: 38 درجة