درجات الحرارة المتوقعة اليوم (فيديو)
الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:38 ص
ياسمين عباسطباعة
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.
ويرصد لكم موقع "الدستور" درجات الحرارة المتوقعة:
القاهرة: 36 درجة
طنطا: 37 درجة
الإسكندرية: 32 درجة
مطروح: 32 درجة
السلوم: 34 درجة
بورسعيد: 32 درجة
الإسماعيلية: 37 درجة
دمياط: 31 درجة
السويس: 36 درجة
العريش: 33 درجة
شرم الشيخ: 38 درجة
ويرصد لكم موقع "الدستور" درجات الحرارة المتوقعة:
القاهرة: 36 درجة
طنطا: 37 درجة
الإسكندرية: 32 درجة
مطروح: 32 درجة
السلوم: 34 درجة
بورسعيد: 32 درجة
الإسماعيلية: 37 درجة
دمياط: 31 درجة
السويس: 36 درجة
العريش: 33 درجة
شرم الشيخ: 38 درجة
الغردقة: 38 درجة