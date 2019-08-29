اليوم.. رئيس الصين يقدم أوسمة الجمهورية والصداقة وألقاب الشرف الوطنية

يقدم شي جين بينغ الرئيس الصيني "أوسمة الجمهورية وأوسمة الصداقة وألقاب الشرف الوطنية" للأشخاص البارزين في الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وقال وانغ شياو هوي، نائب الرئيس التنفيذي لدائرة الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إن شي سيقدم الأوسمة والشهادات للفائزين في حفل منح الجوائز الذي سيعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين.