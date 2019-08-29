الخميس 29 أغسطس 2019 الموافق 28 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السيسى ووزير الاقتصاد اليابانى يستعرضان فرص الاستثمار بمصر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:38 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مدينة يوكوهاما السيد هيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين اليابانيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع اليابان في المشروع القومي المصري الخاص بوسائل المواصلات والنقل العام التي تعمل بطاقة الغاز وكذلك قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لدور وزارة التجارة اليابانية في تشجيع الشركات اليابانية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا التي دفعت الكثير من الشركات الأجنبية لإنشاء مشروعاتها هناك.

من جانبه رحب الوزير الياباني بالرئيس السيسي في اليابان، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدمًا بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.

وأشاد الوزير بالإجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهًا إلى دور الوزارة في تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر، ومستعرضًا في هذا الصدد الاستثمارات اليابانية الجديدة التي دخلت إلى مصر مؤخرًا، وكذا ما تم في مجال توسيع أنشطة بعض الاستثمارات اليابانية القائمة بالفعل.

كما أعرب الوزير الياباني عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

برقم الجلوس Nategtk.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

منذ يوم

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

منذ حوالي 17 ساعة

الان ننشر رابط نتيجة الدور الثاني 2019 للثانوية العامة thanwya

منذ حوالي 6 ساعات

قطبا مدريد ودورتموند التهديد الأكبر فى أبطال أوروبا

ads

الصور

image description

بحضور وزيرة الثقافة.. مدحت صالح يتألق بحفل محكى القلعة

image description

"عم زلعوكة" أقدم بائع صحف في مصر القديمة (صور)

image description

مباراة صعود الزمالك إلى نهائي الكأس بالفوز على المقاصة

image description

مجلس إدارة الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس Nategtk.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

الان ننشر رابط نتيجة الدور الثاني 2019 للثانوية العامة thanwya

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

أيام زمان

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

الصحة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالبشرة

طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

التهاب مفاصل الأصابع يهاجم المرأة بصفة خاصة

الرئيس نيوز

والد "ياسين": خال الطفل هو من نزل للمجاري بحثا عنه

شركة إنتاج ترصد "مكافأة ضخمة" لمن يسلم السيد البدوي للشرطة

الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكأس بفوزه على مصر المقاصة

روسيا تشجع أردوغان على القطيعة مع الغرب تمهيدًا لـ"التهام تركيا"

منوعات

الأمير أندرو فى دائرة الاتهام ضمن قضية إبستين

وفاة سائقة سيارة خلال محاولة كسر رقم الأسرع بالعالم

دراسة: المتفائلون لديهم فرصة كبيرة في بلوغ سن الـ 85

"عم زلعوكة" أقدم بائع صحف في مصر القديمة (صور)

كشكول

محافظ الفيوم يؤكد أهمية الأنشطة التربوية في العملية التعليمية

طارق شوقي يستعرض تجربة مصر لتطوير التعليم في طوكيو

استقبال رغبات طلاب "دور ثان" من الشهادات الفنية بتنسيق الجامعات

تجديد مدرسة شهداء الحرية بالهرم

إسلام سياسي

"الشباب المستقل" تدعو سجناء التيار الإسلامي بالانقلاب على قادة الإخوان

تقرير أمريكي: المستقبل للقاعدة في سوريا

شباب الإخوان يسخرون من محمد الجوادي لإشادته بجماعته الإرهابية

التفاصيل الكاملة لحرب "عاصم عبد الماجد" على قادة الإخوان


زيت وسكر

9 سبتمبر..  إنطلاق فعاليات معرض صحارى الدولى

“الرى” تلاحق البواخر السياحية المخالفة

“الرى” تبحث آخر استعدادات أسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى يستعرض خطة ترشيد إستهلاك المياه

مقالات الرأي
جلال حمام
البحث العلمى.. كفاءات تحتاج إمكانيات
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب «4»
صفوت البياضي
أمراض مستعصية والأبحاث متوالية
ماجد حبته
الاستثمارات اليابانية.. أرقام وأحلام!
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل النجم على الحجار بمسرح سيد درويش

الليلة.. مناقشة لرواية "يوم الثبات الإنفعالى" لــ سهير المصادفة

النور والأمل وزيزي عادل وغالية التونسية.. فى القلعة الليلة

"تشارلى ومصنع الشيكولاتة" بمسرح الفلكى الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك