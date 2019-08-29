حاكم فلوريدا الأمريكية يعلن حالة الطوارئ بسبب الإعصار "دوريان"

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، حالة طوارئ في الولاية، استعدادا لوصول إعصار (دوريان) إلى شواطئها.



وقال ديسانتيس - في بيان، أوردته قناة (سكاي نيوز) الفضائية، اليوم الخميس، إنه: "يجب أن يخزن كل مقيم في فلوريدا إمدادات كافية لـ7 أيام بما في ذلك الغذاء والماء والدواء ويجب أن يكون لديه خطة في حالة وقوع كارثة".



من جهتها، ذكرت الإدارة المحلية، أن (دوريان) سيصبح إعصارا خطيرا في غرب الأطلسي، وسيتجه ناحية الشمال الغربي ليصل إلى اليابسة في الساحل الشرقي لفلوريدا مطلع الأسبوع المقبل.



وقرر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير - أمس الأربعاء - رفع تصنيف العاصفة (دوريان) إلى درجة "إعصار من الفئة الأولى" أثناء مرورها فوق جزر فيرجن الأمريكية.