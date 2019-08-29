حملات أمنية مكبرة على حائزي المواد المخدرة

شن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 301 متهم بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "57 كيلو بانجو، و19 كيلو حشيش، و5 كيلو هيروين، و860 جرام إستروكس، و375 جرام أفيون، وكيلو شابوت، و529 فو دو، و15 ألفا و637 قرص مخدر".



