الليلة.. حفل النجم على الحجار بمسرح سيد درويش

تتوالى فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث يقدم النجم على الحجار٬ حفلًا فى الثامنة مساء اليوم الخميس.



ويقدم "الحجار" نخبة من أعماله الخاصة التى كونت قاعدة جماهيرية كبيرة ومنها: "غوايش٬ زي الهوا٬ مسألة مبدأ٬ الليل وآخره٬ المال والبنون٬ تجيش نعيش٬ علي قد ما حبينا٬ كل الجروح ليها دوا٬ عارفة٬ في قلب الليل٬ بنت وولد٬ أعذريني٬ داري العيون٬ كناريا٬ من غير ما تتكلمي٬ الزين والزينة وغيرها"، بالإضافة إلى عدد من أحدث أغانيه ومنها: "اتفقنا٬ شفت يا قلبي٬ ماتاخدي بالك".



يشار إلى أن "الحجار" نشأ فى بيئة فنية إلى جانب ما يتمتع به من موهبة فطرية٬ جعلا الفنان على الحجار يتبوأ مكانته المتميزة فى عالم الغناء الآن، منذ الطفولة البعيدة تتلمذ الفنان على الحجار على يد والده المطرب والملحن الكبير إبراهيم الحجار حيث تعلم منه مبادئ وقواعد الموسيقى العربية.