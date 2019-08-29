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الثقافة

الليلة.. مناقشة لرواية "يوم الثبات الإنفعالى" لــ سهير المصادفة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:46 ص
الكاتبة الروائية
الكاتبة الروائية سهير المصادفة
نضال ممدوح
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تحل الكاتبة الروائية سهير المصادفة٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ بضيافة أتيلية القاهرة٬ في لقاء مفتوح حول مناقشة وتوقيع أحدث إبداعاتها٬ رواية "يوم الثبات الإنفعالي" والصادرة حديثًا عن منشورات إيبيدي.

يحضر اللقاء النقاد الدكتور حمدي النورج، والدكتور رضا عطية والروائي والمترجم عادل الميري، ويدير الندوة الشاعر والناقد: سمير الأمير، فيما يشهد حفل التوقيع لفيف من المبدعين والإعلاميين.

وتحي الرواية أن مجموعة من شباب فقراء يسكنون حيًّا فقيرًا سيقفزوا سلم التفاوت الطبقي؛ بسبب يوم واحد فقط وبسببه غير من حياتهم، وتتحدد بعده مصائرهم، ورغم أنهم لا يعرفون أدوارهم، ولا طبيعة المهام المطلوبة منهم في هذا اليوم إلا أنهم يمارسونها.

وتهدي سهير المصادفة روايتها لـ: "كل الممالك الضائعة، والأحياء المنسية وبيوتها المغلقة على أطياف ساكنيها، وذكرياتهم التي انجرفت في ثقوب الزمن السوداء، واختفت ملامحها تمامًا، وكأنها كانت من رملٍ مبلول".

يشار إلى أن "المصادفة" سبق وصدرت لها روايات: لهو الأبالسة 2003 ــ ميس إيجيبت 2008 ــ رحلة الضباع 2013 ــ بياض ساخن 2015 ــ لعنة ميت رهينة 2017، كما صدرت لها مجموعتين شعريتين:هجوم وديع 1997 وفتاة تجرب حتفها 1999.

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