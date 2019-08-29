تفاصيل رفع التحفظ عن أموال شقيق سوزان مبارك

أنهى جهاز الكسب غير المشروع ملف التصالح مع منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك مقابل دفع 45 مليون جنية للتصالح.



وقرر الجهاز رفع التحفظ عن أمواله وإلغاء جميع الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها من قبل ضده وزوجته وأولاده القصر، ووقف التحقيقات التي كانت تجرى مع منير ثابت وزوجته، وانقضاء الدعوى الجنائية في قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية.



كان منير ثابت قد تقدم في 2018، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لتسوية قضيتين، إحداهما برقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، وفحصت النيابة العامة طلب تصالحه، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد سداده المبالغ المطلوبة منه والمقدرة بـ150 مليون جنيه، وجرى حفظ التحقيقات معه في تلك القضية.



والقضية رقم 21 لسنة 2012 كسب غير مشروع والمتهم فيها باستغلال نفوذه وتضخم الثروة، فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع التصالح معه مقابل سداد 45 مليون جنيه، بعد تشكيل لجنة فنية لفحص ثروته.