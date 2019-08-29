النور والأمل وزيزي عادل وغالية التونسية.. فى القلعة الليلة

فى إطار فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ تقام مساء اليوم الخميس٬ ثلاث حفلات متتالية تبدأ الثامنة مساء٬ حيث يقدم أوركسترا النور والأمل مختارات من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية.



يليه وفي التاسعة مساءً تقدم المطربة "زيزي عادل" وفرقتها عدد من أعمالها الخاصة منها: حلم ولا علم، متشغلش بالك، وعد عليا، ما تيجى ننسى، كل اللى حلمته، حب مش محسوب عليا، عارف أنا جايه ليه وواحدة طيبة.



وفي العاشرة مساء تتغنى التونسية "غالية بن على" بباقة من أعمالها الخاصة منها: روميو وليلى، كتابي يا سيدي، هيمتني، قضيت إلى جانب مختارات من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التي اشتهرت بتقديمها منها: يا مسافر وحدك، إنسى الدنيا، لاموني اللي غارو مني وعرفت.