الصحة توضح أعراض زيادة ونقص فيتامين "بـ 12" فى الجسم

أعلن مركز المعلومات الدوائية بإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن إجراءات تناول فيتامين "بـ 12" والكميات المسموح بها يوميًا ومصادرها الطبيعية.



وأوضحت أن أعراض نقص فيتامين "بـ 12" تتمثل فى؛ "أنيميا- مشاكل بالجهاز الهضمى - التهاب الأعصاب الطرفية - الإرهاق والتعب"، فى حين تتمثل أعراض زيادة الفيتامين فى؛ "مشاكل بالقلب - مشاكل بالكلى - حب الشباب"



وأشارت إلى أن المصادر الطبيعية لفيتامين "بـ 12" تتوفر فى؛ "اللحوم الحمراء والدواجن - الأسماك - منتجات الألبان - الحبوب المدعمة"



وكشفت عن الكميات المسموح بها يوميًا، فالكمية المسموحة للرجال 2.4 ميكروجرام، وللسيدات 2.4 ميكروجرام، وللحامل 2.6 ميكروجرام، وللمرضعة 2.8 ميكروجرام.



يذكر أن مركز المعلومات الدوائية قد أطلق حملة قومية على "السوشيال ميديا" للتوعية عن الأخطاء الدوائية.