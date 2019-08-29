"تشارلى ومصنع الشيكولاتة" بمسرح الفلكى الليلة

يعرض مسرح الفلكي بباب اللوق - التابع للجامعة الأمريكية - في السادسة مساء اليوم الخميس٬ أولى العروض المسرحية لـ"تشارلي ومصنع الشيكولاتة"٬ وهي احدي روائع "رولد دال" وتم تحويلها إلى عرض مسرحي غنائي من قبل فريق أتيليه المسرح كلية الفنون الجميلة في عام 2017، العرض كتابة مسرحية وإخراج سمر جلال.



يدور العرض حول "ويلي وونكا" والذي يملك مصنعًا للشوكولاتة، وكان مصنعه في قمة نجاحه، ويستحق أن يكون أفضل مصنعًا للحلويات آنذاك، حتى تم تسريب الوصفات السرية للحلويات الخاصة التي كان يشتهر مصنع ويلي وونكا بها.



بعد أن انتشرت الخلطات السرية، وتبادلتها محال بيع الحلويات والمصانع الصغرى الأخرى، أغلق ويلي وونكا مصنعه وترك جميع موظفي المصنع يغادرون، ومنذ ذلك الوقت لم ير أي شخص أحدًا يدخل إلى المصنع أو يخرج منه.